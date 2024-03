Sanac, Beltrame rassicura: "Massa ruolo strategico"

Ancora notizie positive sul fronte Sanac e in particolare per lo stabilimento massese. Nei giorni scorsi, infatti, si è conclusa la visita del gruppo Beltrame e i rappresentanti della società hanno incontrato anche il sindaco Francesco Persiani, confermando l’interesse nella procedura di gara per l’acquisizione e l’intenzione di mantenere un ruolo fondamentale per lo stabilimento di Massa. A darne notizia è lo stesso primo cittadino che fornisce anche ulteriori informazioni utili alla procedura: il 29 aprile, infatti, sarà presentato il piano industriale del gruppo Beltrame per Sanac. "Come sempre la vicenda mi sta molto a cuore e come sindaco seguo l’evoluzione positiva di questi ultimi mesi con grande attenzione e fiducia – sottolinea il sindaco –. Si è conclusa in questi giorni la visita da parte del gruppo Beltrame ai siti produttivi Sanac e il 29 aprile sarà presentato il Piano Industriale. Dopodiché il Ministero avrà 60 giorni di tempo per dare una risposta che tutti ci auguriamo possa essere positiva. Speriamo dopo tanti anni di ansia e preoccupazioni di avere intrapreso la strada giusta. A tal riguardo posso dire di aver incontrato Alberto Beltrame, ossia colui che è stato incaricato, dal Consiglio di amministrazione della società omonima, per seguire Sanac. Il colloquio è stato piacevole e soddisfacente e ancor più ho apprezzato il fatto che nelle sue intenzioni lo stabilimento di Massa avrà un ruolo fondamentale".

Poche ore prima, inoltre, il Governo aveva approvato un ordine del giorno presentato dal deputato Alessandro Amorese collegato al decreto Ilva alla Camera prendendosi così l’impegno a garantire la ripresa degli ordini da Taranto verso Sanac. Da segnalare inoltre che sempre il Governo ha nominato gli stessi commissari straordinari sia per Acciaierie d’Italia sia per Sanac, tornando a collegare dopo circa 10 anni le due realtà in quello che potrebbe essere un unico destino nella filiera italiana dell’acciaio.