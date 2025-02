San Valentino davanti a Dio. La benedizione delle coppie nella chiesa di San Ceccardo

Domani gli innamorati di tutte le età sono invitati a celebrare il loro amore nel corso della messa in programma per le 17,30 nella chiesa di San Ceccardo, nell’Unità pastorale di Carrara due. Sarà l’occasione per rinnovare le promesse nunziali, ma anche per ripetere le promesse di amore eterno. Nel corso della funzione tutte le coppie presenti saranno benedette, mentre al termine della messa è previsto un brindisi di San Valentino nello spazio antistante la chiesa. San Valentino offre ogni anno alle coppie un’occasione in più per riconfermare il loro amore, un momento di riflessione e condivisione carico di tenerezza per rilanciare la vita a due. Una giornata speciale che rappresenta un’opportunità per avvicinarsi alle persone, condividere insieme il desiderio di relazioni riuscite e celebrare il dono dell’amore.

E la benedizione nel giorno di San Valentino per tutte le coppie di fedeli è un’occasione pastorale, ma allo stesso tempo una proposta per riscoprire il valore della relazione, dell’amore, della fedeltà e della spiritualità nella coppia, prima del matrimonio e all’interno di esso. Insomma una giornata da trascorrere in compagnia della persona amata in modo spirituale e lontano dal consumismo che contraddistingue questa festa. Secondo la tradizione San Valentino dal Sesto al Settimo secolo è conosciuto e venerato come vescovo e martire per decapitazione, con tutta probabilità sulla via Flaminia nel 347 d.C. ma è solo dall’alto medioevo che si diffuse il culto del santo come protettore degli innamorati e delle coppie di sposi. Ogni anno, infatti, nella cittadina umbra di Terni sono migliaia i fedeli e i pellegrini che visitano la basilica dedicata a San Valentino, soprattutto fidanzati o di giovani coppie di sposi che chiedono la benedizione del Santo per il loro amore.