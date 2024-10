San Francesco raddoppia. Il ’Weekend dell’amicizia’ e la tradizionale fiera

Massa si veste a festa per celebrare la ricorrenza di San Francesco d’Assisi, patrono della città e d’Italia. Domani la città ospiterà la più tradizionale delle fiere con le classiche bancarelle di specialità alimentari, dolciumi e giocattoli. Oltre un centinaio, precisamente 132, i banchi che saranno presenti con stalli e postazioni nel centro storico all’interno del perimetro Ztl, in largo Matteotti, lungo viale Eugenio Chiesa, piazza Palma e piazza Aranci. Quest’anno l’appuntamento coincide con la prima edizione del ’Weekend dell’amicizia’, organizzato dall’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato di Monica Bertoneri, che vedrà ospiti, da domani a domenica, le delegazioni delle città gemellate di Bad Kissingen (Germania), Vernon (Francia) e Nowy Sacz (Polonia). Alle città gemellate verrà riservata piazza Aranci per esposizioni di materiale turistico promozionale, stand gastronomici e laboratori ludico-ricreativi. Fra le manifestazioni incluse all’interno del ’Weekend dell’amicizia’, sabato alle 12, presso la stazione, ci sarà l’intitolazione della rotonda tra viale della Stazione e via Carducci a ’Largo della Pace e delle Città Gemellate’. Sarà inaugurata l’opera dedicata alla pace realizzata dall’artista Michele Monfroni.

La festa in piazza Aranci prevede, domani, dalle 10 alle 12 e poi dalle 17 alle 19, il laboratorio ’Libri, arte e mestieri’ a cura di Piera De Angeli e Manuela Fazzi, mentre dalle 15 alle 17 il laboratorio di falegnameria creativa per bambini da 6 a 11 anni a cura de ’La Bottega di Giacomo’. I bambini costruiranno con legno, chiodini e martello un oggetto da portare a casa (l’appuntamento è con prenotazione obbligatoria via mail a [email protected] ).

Come tradizione per la fiera di San Francesco, le associazioni di volontariato avranno uno spazio dedicato lungo viale Chiesa per la promozione delle loro attività. Tra queste l’associazione provinciale di Massa Carrara della Lilt con un gazebo con materiale informativo per la prevenzione del tumore mammario. Sarà possibile anche prenotare una visita senologica con ecografia mammaria presso gli ambulatori della Lilt di via Democrazia da effettuarsi a ottobre. In piazza Palma lo spazio è riservato ai volontari della Croce Rossa che allestiranno stand dedicati al volontariato di Protezione civile ed eseguiranno, a mo’ d’esempio, esercitazioni e manovre di pronto soccorso.

Spazio anche al mondo agricolo e animale, in collaborazione con Coldiretti, che allestirà in Largo Matteotti la tradizionale, e sempre molto attesa specie dai bambini, ’Fattoria didattica degli animali’ oltre agli stand dei produttori a chilometro zero. Da segnalare anche l’apertura straordinaria del Ram (Rifugio antiaereo della Martana) che per il ’Weekend dell’amicizia’ e la fiera sarà visitabile domani dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e sabato dalle 15 alle 18.