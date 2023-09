San Francesco d’Assisi. Bancarelle, arcieri e show. La città festeggia il patrono

La città si prepara a festeggiare il patrono, San Francesco d’Assisi e torna l’attesissima fiera in centro con tante novità per grandi e piccini. Oltre un centinaio i banchi presenti fra largo Matteotti, lungo viale Eugenio Chiesa e in piazza Felice Palma. Alle ore 10.30 in Duomo, la messa officiata dal vescovo Monsignor Mario Vaccari. Le associazioni di volontariato avranno uno spazio dedicato per la promozione delle loro attività così come torna immancabile la fattoria didattica di Coldiretti con gli animali e gli stand dei produttori a Km0. Novità di quest’anno, annunciata dall’assessora alla cultura Monica Bertoneri, ci saranno giochi d’intrattenimento, animazione, laboratori didattici e creativi.

In piazza Aranci dalle 10 alle 12 protagonista è l’associazione dei Tappezzieri di Camaiore che realizzerà a mano con la tecnica della segatura colorata, un tappeto di tre metri per cinque con lo stemma di Massa e un decoro con l’immagine di San Francesco che alle 16,sarà poi posto come omaggio alla statua del santo nell’aiuola sotto il Comune con la benedizione del vescovo. Sempre in piazza Aranci, dalle 9 alle 18,30 si esibiranno gli arcieri dell’associazione Spino Fiorito con dimostrazioni di tiro e la possibilità per chi vorrà, di mettersi alla prova. In più, a intervalli di un’ora, dalle ore 11 alle ore 18, la piazza sarà animata da spettacoli di artisti di strada.

In piazza Mercurio dalle 15.30 alle 18.30 saranno di scena i laboratori di falegnameria creativa per bambini dove i partecipanti potranno imparare a realizzare con le proprie mani piccoli oggetti da portare a casa. La partecipazione, per un massimo di 10 bambini a gruppo, è gratuita e su prenotazione via mail all’indirizzo: [email protected]. Prevista anche l’apertura straordinaria del Rifugio antiaereo della Martana. Davanti al Guglielmi ci sarà un presentatore che guiderà il pubblico su tutti gli eventi in programma.

Il giorno della festa sarà preceduto dalle solennità della Diocesi: domenica 1 e lunedì 2 ottobre alle ore 21 in Cattedrale ci sarà la riflessione fra Marco Fossati, economo della Provincia Sant’Antonio dell’Italia Settentrionale dei Frati Minori, all’interno della celebrazione dei Vespri. Lunedì 3 ottobre, in Cattedrale la celebrazione del Transito del Serafico Padre San Francesco. Martedì 3 al Museo diocesano alle ore 17 visita guidata alla mostra sul tema francescano della bellezza del creato nell’arte.