Salvato un istrice intrappolato lungo il fiume

Quell’istrice era chiaramente in difficoltà, intrappolato sul bordo di una vasca, sul torrente Bagnone, a Villafranca. Un cittadina l’ha visto e ha avvisato l’ufficio Ambiente del Comune. Brutta avventura ieri mattina per il grande roditore. Inseguito da alcune persone che volevano fargli del male, con sassi e bastoni, è scappato finendo in una vasca poco prima della confluenza del Bagnone nel fiume Magra, vicino al Museo etnografico di Villafranca. E’ stata una signora, amante degli animali, a lanciare l’allarme, facendo prima scappare i ragazzi e poi avvisando l’ufficio Ambiente. Il responsabile Giuseppe Negrari ha avvisato i vigili del fuoco e anche Vegasoccorso, che si occupa di salvaguardare animali selvatici, nel caso in cui fosse ferito. I vigili sono scesi in alveo per cercare di recuperarlo ma non è stato semplice: l’istrice è un animale selvatico, era molto spaventato e non voleva lasciarsi avvicinare. Per fortuna poi ci sono riusciti, prendendolo delicatamente con un retino. L’animale non presentava ferite ed è stato subito rilasciato in un luogo sicuro, dove nessuno gli farà del male.