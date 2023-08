Salva la suocera dall’incendio. "L’ho vista avvolta dalle fiamme"

Carrara, 17 agosto 2023 – Divampa l’incendio, il genero salva la suocera. La donna si trovava allettata quando le fiamme hanno avvolto il materasso, così è stato tempestivo l’intervento dell’uomo che l’ha soccorsa salvandola dal rogo. Attimi di paura nel giorno di Ferragosto in via Comano a Marina per una 72enne carrarese che da tempo si trova costretta a letto.

Dalle prime ricorstruzioni sembra che il tutto sia nato da una sigaretta accesa dalla donna, poi finita sul materasso che ha preso fuoco. Nella palazzina al secondo piano, sono le 13, le finestre della camera da letto sono aperte, il forte caldo è insopportabile. Massimo Gatti è il genero, abita nell’appartamento al primo piano, è in casa fino a quando non sente odore di bruciato, si affaccia sul terrazzo per capire cosa fosse.

A quel punto nota del fumo nell’appartamento al piano di sopra. "Mi sono affacciato e ho visto una nuvola di fumo, l’odore era insopportabile - racconta Gatti -, così mi sono precipitato sulle scale verso casa di mia suocera. Una volta entrato davanti a me l’appartamento era avvolto da una nube nera, non si respirava. Sono entrato nella stanza e il materasso era in fiamme. Così ho preso mia suocera, l’ho trascinata fino sul terrazzo, fuori dall’incendio. Era ustionata in varie parti del corpo ma cosciente".

«Dopo sono tornato in casa e con dei secchi d’acqua ho tentato di spegnere l’incendio per contenerlo fino all’arrivo dei vigili del fuoco". All’arrivo dei soccorsi si attiva l’autopompa che spegne l’incendio, evitando il sopravvento delle fiamme nel resto dell’abitazione. Sul posto anche l’ambulanza della pubblica assistenza e l’automedica che hanno medicato le ustioni della donna per poi trasportarla in codice rosso all’ospedale di Massa. "E’ stata una brutta esperienza, la camera da letto è distrutta ma fortunatamente mia suocera è salva" conclude Gatti.

All’arrivo al pronto soccorso le condizioni della 72enne erano stabili poi, alle 17, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero Pegaso del 118 per trasportarla d’urgenza all’ospedale di Genova a causa delle forti ustioni.