Incendio divampa mentre è a letto, donna ustionata

Carrara, 15 agosto 2023 – Divampa l’incendio mentre lei è nel letto. Attimi di paura nel giorno di Ferragosto in via Comano a Marina di Carrara quando le fiamme avvolgono la stanza. Siamo al secondo piano di una palazzina, intorno a mezzogiorno, la donna è allettata e le finestre sono aperte per il forte caldo. Sembra che si sia accesa una sigaretta e che le sia caduta incendiando il materasso. In poco tempo la donna viene avvolta dalle fiamme ustionandola. Intanto i vicini sentono le grida di aiuto così si affacciano e vedono che la camera è diventata un inferno. Vengono allertati i vigili del fuoco che dopo poco si trovano sul posto. Portano in salvo la donna e spengono le fiamme che si stavano espandendo anche nel resto della casa. La malcapitata è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Massa. Allertato anche l’elicottero Pegaso per un eventuale trasferimento al centro ustioni che poi si è rivelato non necessario.