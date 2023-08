Sagra del Burbughjon con i piatti tipici massesi

Torna la festa enogastromica del ’Burbughjon’ alla Madonna degli Uliveti, vicino allo stadio. Per tre sere, da oggi a domenica, dalle ore 20 alle 23, sarà protagonista la cucina contadina massese: burbughjon (il minestrone massese), tagliarin, tordelli, baccalà marinato ma anche carne alla griglia, pizza, focacce e panzanelle. La festa è organizzata dalla parrocchia della Madonna degli Uliveti in collaborazione con il gruppo folkloristico popolare Arcobaleno. E’ previsto ogni sera anche un intrattenimento musicale con ballo.

In via Pisa, a Marina di Massa, nell’ex campetto della parrocchia di San Giuseppe, continua la ’Festa della ciccia’ in programma fino a domenica (dalle ore 19.30). Bistecca, tagliata di manzo, grigliata mista, salsiccia e fagioli e anche un menù per i bambini con wurstel e patatine. Ma non solo. La festa è organizzata dalla comunità parrocchiale in collaborazione con la celebre ’Festa della bistecca’ di Pieve a Fosciana, in Garfagnana. Ad accompagnare i piatti, oltre alla birra, alcune etichette del Candia dei Colli Apuani.