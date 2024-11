Sacchi pieni di rifiuti abbandonati dagli incivili dentro l’antica maestà

Sacchi d’immondizia dentro la maestà di via Alta Tambura che sorge tra il Ponte di Forno e le Guadine, una delle poche che ancora resistono al tempo e all’incuria. Alcuni residenti hanno trovato dei sacchi neri dentro la struttura. "Non è la prima volta – osservano – che quella maestà viene utilizzata come discarica. E’ un bene storico, di culto, che racconta la storia e la vita delle generazioni passate. Meriterebbe maggior rispetto e considerazione. Purtroppo, durante l’estate, diventa garage per motorini e biciclette. Vi si trova di tutto, bottiglie, lattine, mozziconi di sigaretta e altro. Adesso la maestà è presa di mira per abbandonare sacchi di spazzatura". Ora chiedono "la pulizia della maestà e, alle persone, il rispetto per quel luogo".