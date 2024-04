Ronchi, nuovo accordo con il Wwf. Parco didattico in gestione per 3 anni

C’è un nuovo accordo fra il Comune di Massa e il Comitato per le oasi Wwf del litorale apuoversiliese per la gestione del parco didattico di Ronchi. Un protocollo di intesa triennale che assegna all’associazione il polmone verde lungo il litorale apuano di proprietà del Comune, una piccola oasi di biodiversità tutelata e fatta crescere da molti anni proprio dal Wwf, garantendo anche un ritorno economico che servirà ad assicurare la sopravvivenza di un’oasi che anche parco didattico.

Infatti l’amministrazione riconosce alla struttura il ruolo di centro con "notevole valore didattico, scientifico e culturale. All’interno di esso, infatti, vi si effettuano progetti di educazione ambientale: con visite guidate, area museale e video, ci sono sentieri con pannelli didattici che guidano il visitatore attraverso la macchia mediterranea, i boschi e le zone umide. In questi ambienti sono presenti aree botaniche, recinti faunistici, stagni, voliere, l’area per le tartarughe marine, gli acquari e rettilari: ci sono aree per attività ludiche ricreative, aree tematiche sul ciclo dei rifiuti e dell’acqua, il vivaio naturalistico mediterraneo e il vivaio di conservazione della flora e vegetazione palustre. Il parco ospita inoltre un centro di raccolta di tartarughe acquatiche e svolge un importante attività di recupero tartarughe marine in collaborazione con Ministero dell’Ambiente, Ispra e Regione Toscana. Tutte queste attività richiamano studenti ed insegnanti di ogni ordine e grado, oltre a un notevole afflusso di turisti".

Insomma, una piccola eccellenza da tutelare visto che in passato ha avuto anche momenti difficili, proprio per la mancanza di fondi. L’associazione, d’altronde, persegue la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, ai fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro, e si occupa da sempre di realizzare iniziative di sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali. Tutti motivi che sostengono la stipula di una convenzione della durata triennale per la gestione del parco didattico. L’associazione si impegna a garantire l’apertura minima al pubblico, dalle 9 alle 17 nel periodo da ottobre a fine aprile, dalle 9 fino alle 19 invece da maggio a fine settembre, e a predisporre visite guidate di gruppi e scolaresche con personale qualificato come le Guide ambientali escursionistiche certificate dalla Regione, oltre a fornire materiale didattico e scientifico, realizzare manifestazioni divulgative e gestire la manutenzione e pulizia ordinaria del parco.