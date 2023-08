Ron incanta piazza Aranci Omaggio a Lucio Dalla sul filo delle emozioni

Un grande successo per un concerto sul filo delle emozioni. L’"Omaggio a Lucio Dalla" di Ron, andato in scena l’altra sera in piazza Aranci a Massa, ha catturato una folla di migliaia di persone. Due ore di musica che hanno ripercorso la lunga collaborazione tra Ron e Lucio, regalando al pubblico alcuni dei più grandi successi dei due artisti. Il tour di Rosalino Cellamare cade proprio nel decennale della scomparsa di Dalla e la tappa massese ha coinciso con il 70° compleanno del cantautore originario di Dorno in provincia di Pavia. Il pubblico, e poi l’orchestra, gli hanno intonato il coro di ’tanti auguri’ che Ron ha molto apprezzato. "Non ero mai stato da queste parti e non chiedetemi il perchè – ha detto – ma ho trovato un posto molto bello e forse è meglio scoprirlo a una certa età, si apprezzano meglio certe cose. Siete della brava gente".

Un bello spettacolo, dicevamo. Il pubblico ha apprezzato anche il fatto che l’ingresso fosse gratuito come del resto tutti gli appuntamenti di ’Palcoscenici Stellati’, il cartellone estivo per spettatori di tutte le età organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Ron è partito da ’Una città per cantare’ per raccontare Lucio Dalla e per raccontarsi. Molti gli aneddoti e le curiosoità svelati dall’artista sulle nascita di alcune canzoni, come di ’Piazza Grande’, nata sulla base di una musica creata in barca insieme a Lucio nel mare d Napoli e poi scritta da Gianfranco Baldazzi e Sergio Bardotti. E poi ’Vorrei incontrarti fra cent’anni’, ’Anima’, ’E l’Italia che va’, ’Chissà se lo sai’, ’Non abbiam bisogno di parole’, ’Al centro della musica’, ’Attenti al lupo’ fino alle sue canzoni più recenti – ’Più di quanto ti ho amato’ e ’Sono un figlio’ – che faranno parte del nuovo atteso album di inediti che vedrà la luce in autunno. Mezzo secolo di canzoni (pubblicati anche recentemente nell’antologia ’Non abbiam bisogno di parole’) che hanno preso una nuova luce durante il concerto, che si è concluso con ’Joe Temerario’.

Ron è stato accompagnato da Giuseppe Tassoni al pianoforte e dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno, una delle orchestre più note in Italia grazie ai tanti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato. In ’Vorrei incontrarti fra cent’anni’ Ron ha duettato con la bravissima cantante apuana Chiara Galeotti, che da anni collabora con la Ensemble Symphony Orchestra e che ha già accompagnato Ron nel toru dello scorso anno.

L.C.