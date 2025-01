Romeo omaggia il Che. Una statua al Baluardo per l’eroe della liberazione

Due metri in marmo di Carrara e, sopra, il ritratto di Che Guevara in ferro. Sarà il 31 gennaio alle 11 al Baluardo l’inaugurazione della statua a Che Guevara. Il progetto, partito nel 2021 ha trovato piena disponibilità del Comune ed è stato realizzato con una sottoscrizione aperta fino al giorno della presentazione. Scultore del monumento, la prima statua in Italia dedicata al Che, è l’argentino Jorge Romeo. Ieri in Comune la presentazione del progetto con l’assessore alla Cultura Gea Dazzi, lo stesso Jorge Romeo, i rappresentanti dell’associazione Italia/Cuba, Evandro Dell’Amico, l’architetto Andrea Tazzini e Silvano Lazzini del Centro ’Gino Menconi’ di Massa. "Lavoro qua da tempo - ha spiegato lo scultore - e quando ho proposto al Comune l’idea, ho trovato subito accoglimento. Avevamo sentito anche altri Comuni, come Viareggio, ma l’idea non era andata in porto. Abbiamo iniziato nel 2021 poi al progetto si sono aggiunte altre persone". A promuoverlo un comitato coordinato dall’esule argentino Alfredo Helman e sostenuto da Cgil, Anpi, Arci. Fra i supporter anche Riccardo Antonini, Ferruccio Puccinelli, Andrea Tazzini, Massimo Gianfranceschi, Giovanni Tamagnini, Roberto Nannetti e Evandro Dell’Amico. "Progetto collettivo che ha i requisiti per essere nella nostra comunità - ha aggiunto Gea Dazzi - omaggiando una figura che incarna il mito della lotta alle ingiustizie e ai soprusi". Il 31 gennaio al termine dell’inaugurazione, alla Camera di Commercio dalle 15 si terrà il convegno su Che Guevara moderato da Evandro Dell’Amico. Tanti gli ospiti: Maria del Carmen Ariet Garcia docente all’Università de l’Avana, lo scrittore Paco Ignacio Taibo, in video assieme ad Aleida March, vedova Guevara; poi ancora il fisico del Cnr Guido Tonelli e lo psichiatra Giuseppe Corlito. Queste le associazioni che hanno dato il proprio sostegno: Anpi Viareggio, Massa e Verona, Cro Solaio di Pietrasanta, Circolo partigiani Viareggio, Cgil Lucca/Viareggio e Massa-Carrara, centro ’Gino Menconi’ Massa, associazione nazionale di amicizia Italia Cuba, Arci provinciale, Arci Toscana e Archivi della resistenza di Fosdinovo. L’Iban della sottoscrizione è IT98H0538724800000004245839