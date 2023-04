Rombano i motori alla 4X4fest Sinergia fra Imm e gli hotel locali

Torna lo spettacolo del 4X4 al complesso fieristico dI CarraraFiere. Da venerdì a domenica porte aperte per la ventesima edizione della rassegna dei fuoristrada. Il salone dell’auto a trazione integrale per questa edizione 2023 prevede una rinnovata area expo dislocata su due padiglioni più le aree esterne. Venerdì alle 10,30 il taglio del nastro. 4x4 Fest è il Salone del Fuoristrada più atteso dal mondo off-road: la manifestazione, grazie a un quartiere espositivo e a un territorio contraddistinto da cave, spiaggia, strade e percorsi montani messi per tre giorni al servizio della passione integrale, è diventata uno degli eventi più importanti in Europa per il settore. Per l’occasione la firma per il rinnovo dell’accordo in convenzione stipulato tra Imm e Federalberghi Costa Apuana che sigla la sinergia tra il complesso fieristico e congressuale di Carrara con le strutture ricettive del territorio apuano.

Oltre a scoprire tutto il meglio del comparto, gli appassionati dell’off-road potranno testare i mezzi proposti dalle case e assistere agli spettacoli che si svolgeranno nella pista interna al quartiere fieristico di Imm-Carrarafiere che, dopo la forzata ristrutturazione, torna ad essere agibile per ospitare espositori, media e visitatori, in totale sicurezza.

In mostra il meglio case i auto, moto, quad, bike e accessoristi di provenienza italiana ed estera che partecipano alla kermesse con le novità più attuali. In questa nuova edizione è stata inoltre rinnovata la collaborazione con la Federazione Italiana Fuoristrada, storico partner tecnico del 4X4 Fest. Molti saranno gli appuntamenti a calendario da non perdere, in un fine settimana primaverile che si affaccia al ponte del 25 aprile, in un territorio come la Riviera Apuana. Sull’onda del grande successo registrato ad ottobre scorso con oltre 800 partecipanti in due giornate di evento, tornano gli attesissimi tour alle cave di marmo di Carrara; occasione ideale per vivere indimenticabili escursioni sia a bordo di Suv che di fuoristrada in uno scenario unico al mondo. Gli appassionati potranno effettuare i tour con i propri veicoli oppure godersi le escursioni da passeggeri a bordo delle vetture messe a disposizione dall’organizzazione. Tra gli altri eventi all’aperto torna l’appuntamento con il ‘Sand Emotion’ ed il ‘Beach Fun’ in spiaggia e con l’area test del Sarzana Fuoristrada.