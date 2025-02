Romagnano stoppa la corsa della Fivizzanese

fivizzanese

FIVIZZANESE: Carvajal, Forieri, Salku A. (69’ Carnaccioli), Bocchia, Valentini, Tognocchi (65’ Bianchi) Orsoni (58’ Gerali, 96’ Zarrelli), Berti, Salku B., Mencatelli, Mosti. A disp. Pecorelli, Sartorio, Carnaccioli, Cardellini, Gerali, Adreani, Bianchi, Zarrelli, Zunino. All. Duchi (in panchina Montani)

DALLAS ROMAGNANO: Maccabruni, Filipelli, Perinelli, Sarno, Boccardi, Nardini (87’ Cagetti) Lopez, Fruzzetti (65’ Bello Cova) Martinucci, Crovi, Biagini. All. De Lucia.

Arbitro: Palumbo di Lucca.

Marcatori: 14’ Fruzzetti (D), 45’+5’ rig. Lopez (D), 88’ Salku B. (F).

FIVIZZANO – Seconda sconfitta stagionale, la prima interna, per una Fivizzanese che ha dovuto fare i conti contro un ottimo Dallas Romagnano che ha messo in campo cuore e si è aggiudicato la vittoria. Al 14’ rompe il ghiaccio Fruzzetti con una fucilata da 25 metri che non lascia scampo all’incolpevole Carvajal. I locali con buone trame di gioco collezionano diverse occasioni, ma trovano un grandissimo Maccabruni, che su Salku salva il risultato, e un attento Boccardi che sulla riga rinvia il tentativo di Mosti. Al quinto minuto di recupero del primo tempo il direttore di gara assegna un penalty agli ospiti. Della battuta si occupa l’ex Lopez che raddoppia. I lunigianesi provano ancora ad attaccare, ma falliscono due opportunità. All’88’ accorcia le distanze Salku.

Ilaria Gallione