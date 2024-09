Roberto Ghiorzi al comando della compagnia

Il Tenente Colonnello Roberto Ghiorzi il 26 agosto ha assunto ufficialmente il comando della Compagnia Carabinieri di Carrara, prendendo il posto del Tenente Colonnello Cristiano Marella, trasferito a Lecce. Roberto Ghiorzi (nella foto) è stato fino a pochi giorni fa comandante della Compagnia di Pontremoli ed ha intrapreso il nuovo incarico con rinnovato entusiasmo ed ha già conosciuto le Autorità locali di riferimento con le quali intende instaurare, da subito, un rapporto sinergico per il perseguimento degli obiettivi istituzionali. Ghiorzi ha 53 anni, è di origine ligure (è nato a Chiavari), ha iniziato la carriera militare nel 1991 come carabiniere ausiliario, per poi sviluppare un percorso di carriera che lo ha portato a diventare ufficiale nel 2005, dopo un periodo di circa dieci anni da sottufficiale. Laureato in “Scienze della Sicurezza Interna ed esterna” e in “Scienze dell’Amministrazione”, ha frequentato numerosi corsi di formazione professionale. E’ insignito della “Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare”. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di comando in Sardegna, Piemonte e Toscana.