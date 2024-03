Ristorante di terra al... mare. La scommessa di Bertelloni

Un ristorante di terra... al mare. E’ l’Osteria Vecchia Toscana che ha aperto i battenti in via Veneto a Marina di Massa. Sulle ceneri de ‘Il Riccio’ di Davide Cappellari, il nuovo ristorante conta di allargare e migliorare l’offerta turistica del litorale massese. La scommessa è di Guido Giuseppe Bertelloni, che vanta già esperienze nel campo della ristorazione del commercio per aver gestito per 4 anni il ristorante ‘Ippocampo’, in via Angelini a Massa, e per 2 anni e mezzo il Bar delle Jare, al mercato coperto. "Poi ho fatto il trasportatore per un’azienda di letti e materassi ma ultimamente non faceva più per me. Troppi chilometri – dice Giuseppe –. Così quando si è ripresentata l’occasione non ci ho pensato su e ho deciso di aprire questo locale". Bertelloni, massese doc (è nato a Ricortola da una famiglia originaria di Capaccola), crede molto nel suo progetto: "Non c’è un altro posto a Marina – afferma – con cucina tipica toscana, intendo pappa al pomodoro, ribollita e... ciccia. Qui c’è tanta carne, bistecche, fiorentine e tagliate. Ma non mancano i piatti della cucina massese, come tordelli, baccalà marinato e torta di riso".

Con Bertelloni ci sono un aiuto cuoco, un lavapiatti e due cameriere. 50 i posti a sedere. L’Antica Osteria Toscana, che ha una sua pagina Facebook, è aperto da mercoledì a domenica, solo di sera per il momento. Ma da aprile sarà aperto sempre, tutti i giorni, pranzo e cena. "Se ci saranno richieste – dice Bertelloni – apriremo subito anche a pranzo sabato e domenica". Per quanto riguarda i costi Bertelloni assicura prezzi... popolari. "Facciamo un menù degustazione con 5 antipasti, 2 primi, carne e contorno (oltre a vino, acqua e caffè) a 35 euro. Altrimenti un menù con 2 portate a scelta a 28 euro. Ma c’è anche un menù solo carne a 30 euro con antipasto (tartare) e bistecca fiorentina. Insomma, prezzi per tutti. Spero che il locale possa incontrare il favore dei massesi e dei tanti turisti che d’estate affollano Marina".

L.C.