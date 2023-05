Rissa nella notte Accoltellato un ragazzo

Grande paura nella notte tra sabato e domenica a Villafranca in Lunigiana. Per motivi ancora da accertare, durante un diverbio che ha visto alcuni ragazzi davanti a una pizzeria, uno dei presenti ha estratto un coltello e ha colpito al gluteo un ragazzo di origini marocchine di 19 anni. Subito è scattato l’allarme e il ragazzo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Pontremoli. I medici hanno però voluto vederci chiaro e l’aggredito è stato trasferito all’ospedale delle Apuane per ulteriori esami. Sul posto, dopo una manciata di minuti dall’accaduto sono arrivati i carabinieri, che adesso faranno chiarezza sulla dinamica del fatto, anche per capire le cause che hanno portato a quel gesto.