“Una rissa furibonda, persone fuori di testa”: ristoratore racconta una folle serata di violenza

Marina di Carrara, 10 agosto 2024 – “Mi spaventa il futuro. Dove stiamo andando?”. E’ un lungo sfogo quello di Diego Crocetti, titolare de La Maison, ristorante di Marina di Carrara. Nella serata tra il 9 e il 10 agosto c’è stato un gravissimo caso. Una rissa furibonda, racconta, alla quale hanno partecipato una trentina di persone almeno. Tutto nato, secondo quanto ricostruito, per futili motivi.

“Per l’ennesima volta a Marina di Carrara c’è stata una furibonda rissa, stavolta di fronte al mio ristorante. Ho costruito questa attività con immense fatiche. Sono andato a letto alle cinque e mi sono svegliato alle otto”. Il ristoratore punta il dito su una situazione ormai fuori controllo secondo lui. “A me sono stati rotti ombrelloni e bicchieri, c’erano famigliole in giro. Mi faccio domande, sono sempre più perplesso. E’ il male minore ricomprare gli arredi. Poteva andare molto peggio. C’erano dei neonati nel passeggino, gente insanguinata è andata addosso a dei clienti”.

Il ristoratore chiede più sorveglianza. “Ad agosto Marina di Carrara si riempie, ma ci sono anche tanti squinternati. Servono forze dell’ordine, serve prevenzione. Sono state chiamate le forze dell’ordine, sono arrivati solo quattro agenti per moltissime persone che partecipavano alla rissa. Ok gli arredi urbani pubblici, ok la cura del verde, ma se non c’è sicurezza i turisti non arrivano. E quest’anno si registra un calo delle presenze”.