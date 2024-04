Rissa in via Toniolo. Ad Avenza sale la paura. Un giovane finisce al Noa

CARRARA

Paura in via Toniolo ad Avenza dove martedì attorno alle 18,30 alcuni extracomunitari se le sono date di santa ragione. I testimoni parlano di sette persone coinvolte in una rissa a suon di calci, pugni e bottiglie di vetro, una delle quali è finita contro il vetro di un’auto mandandolo in frantumi. Immediata la chiamata ai carabinieri e al 118. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, ma gli extracomunitari se la sono data a gambe levate. Sul posto è rimasto soltanto uno di loro, quello che ha avuto la peggio. Trasportato dall’ambulanza del 118 al pronto soccorso ha ricevuto dai sanitari una prognosi di sette giorni. L’episodio ha suscitato molta paura ma anche molta indignazione nella popolazione perché riporta prepotentemente a galla i timori sulla sicurezza espressi da commercianti e residenti, anche alla stessa sindaca Serena Arrighi durante la puntata di ‘A tu per tu con la sindaca’ dello scorso anno alla ex circoscrizione di via Sforza. Da tempo i cittadini lamentano di avere paura a girare per le strade di Avenza non solo con il buio ma anche durante il pomeriggio. In particolare via Toniolo soffre di un degrado da grande periferia, con bivacchi nella zona della ex Cat. Una situazione, quella del degrado di alcune zone centrali di Avenza, che è stata anche oggetto di alcuni interventi dell’opposizione. Questo nuovo atto non fa che aumentare le paure.