Risorse e lavori per la sicurezza di Montedivalli

Montedivalli ha rappresentato per secoli il cuore della Lunigiana storica. Era un nodo di congiunzione delle due principali strade di collegamento tra la Val di Vara e la Val di Magra. E l’amministrazione comunale ha voluto sottolineare il suo impegno mostrando risultati concreti ottenuti. Alla presentazione hanno partecipato il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti (nella foto con il sindaco Marco Pinelli), la giunta, i progettisti e i tecnici della Provincia che hanno illustrato le opere realizzate e i prossimi cantieri. "Un tratto di strada – ha spiegato il sindaco – colpito negli ultimi anni da due chiusure, risolte con due interventi di somma urgenza, vede un investimento complessivo di 1.870.000 euro. Due gli interventi conclusi: il consolidamento del versante a valle della Pieve di Sant’Andrea e la messa in sicurezza del bivio di accesso a Montedivalli, per 500.000 euro a opera del Comune di Podenzana. E ancora il consolidamento in somma urgenza del versante in località Boschetto a opera della Provincia per 160.000 euro. Nel 2024, con inizio dei lavori previsto per fine giugno, sarà ristrutturato anche il ponte di attraversamento del Fossò Sant’Andrea per un progetto della Provincia di 210.000 euro.

Nei prossimi giorni avranno inizio i lavori di consolidamento del versante a valle del Villaggio di Sant’Andrea e per la messa in sicurezza di 350 metri lineari di strada provinciale, per un progetto del valore complessivo di 1.000.000 euro. Il sindaco Marco Pinelli ha ringraziato la Provincia e il presidente per la disponibilità. "Un lavoro sinergico che consentirà di riqualificare l’intero trattamento di strada sia da un punto di vista morfologico e idraulico, sia dal punto vista del decoro" ha sottolineato.