Rischio sicurezza e azioni concrete. Guadagni rassicura il comitato: "Altre telecamere per Avenza"

Sulla questione sicurezza l’assessore Elena Guadagni fa il punto della situazione. Telecamere, decoro e una sede distaccata della polizia municipale, una richiesta quest’ultima fatta da cittadini e comitati. "Il Comune ha investito per l’implementazione del sistema di videosorveglianza circa 120mila euro, di cui poco più di 40mila euro provenienti da risorse proprie del Comune e i restanti in arrivo da Roma - spiega Guadagni -. Il Comune si è anzitutto aggiudicato un finanziamento grazie a un bando del Ministero dell’Interno per l’installazione di 9 telecamere in via Sforza, alla rotatoria del viale XX Settembre con via Covetta e in via Piave, oltre che il posizionamento di un ulteriore sistema di lettura targhe lungo sul viale XX Settembre alla Fabbrica, andando così a garantire la quasi totale copertura delle vie di accesso al territorio comunale".

In particolare per la zona di Avenza nelle vicinanze della stazione ci sarà un progetto ad hoc. "Oltre a questo il Comune ha ottenuto un finanziamento di 51mila euro proveniente sempre dal Ministero dell’Interno - aggiunge Guadagni -, e in particolare dal Fondo Unico per la Giustizia. Con tale finanziamento verrà realizzato un progetto destinato totalmente alla zona di Avenza e che è stato approvato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica grazie al quale verranno installate nuove telecamere in via Carriona, via Turati, via Toniolo e via Giovan Pietro. Di entrambi i progetti si sta occupando la polizia municipale, che ringrazio, ed entrambi sono in fase avanzata. Sono già state individuate le ditte che realizzeranno i lavori e presto potrà partire l’installazione delle telecamere. In particolare per quanto riguarda gli impianti finanziati con il bando del Fondo unico per la giustizia, e quindi destinati in particolare alla zona di Avenza sono ormai prossimi gli ultimi sopralluoghi propedeutici all’apertura dei cantieri che dovrebbero durare circa due mesi".

"Per l’altra linea di finanziamento sono invece in corso le verifiche tecniche con la ditta a cui è stato affidato l’appalto e - specifica l’assessore -, e una volta conclusa questa fase, si potrà anche qui procedere con i cantieri".

La Guadagni entra poi nel vivo della questione che interessa Avenza e il suo comitato: "Parallelamente a tutto questo si sta lavorando alla futura sede per il distaccamento di Avenza della polizia municipale - conclude Guadagni -, e in attesa che siano individuati i locali idonei, da alcuni mesi sono state aumentate le presenze quotidiane degli agenti che presidiano la frazione".

Alessandra Poggi