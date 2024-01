Ripristino versanti sulla Sp per Collesino

È in conclusione lungo la Sp 22 B verso Collesino, nel Comune di Bagnone, l’intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della viabilità e la sistemazione dei versanti tra i km 7,800 e 8: si prevede nei prossimi giorni la riapertura alla regolare circolazione. Il tratto di strada era stato interessato da un movimento della scarpata a marzo 2023 e poi nuovamente nel mese di ottobre e novembre, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio in quel periodo: in particolare l’ultimo movimento aveva comportato l’ostruzione dell’intera carreggiata con materiale fangoso, detritico e vegetale per circa 150 metri cubi. Era stato necessario fermare la circolazione. L’intervento era stato affidato a dicembre all’impresa Terra Uomini e Ambiente di Coreglia Antelminelli per un importo di 120 mila euro: i lavori hanno riguardato, tra l’altro, l’installazione di una rete paramassi sul versante interessato.