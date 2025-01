Riprendono le mostre con ’Over ultra’

Sabato 18 gennaio alle 17 nella project room del Mudac |inaugura la mostra ‘Over Ultra’ di Sara Grandi e Flavia Spasari. L’esposizione è promossa dal Comune di Carrara e curata da Elena Perugi e si propone come una riflessione sui punti di contatto fra due pratiche distinte, in un’ottica, non più di distinzione bipersonale, ma di rispettiva contaminazione. ‘Over come fine e ‘ultra’ come stimolo ad andare oltre e superare le dicotomie, in particolare quella del binomio naturale e artificiale, organico e inorganico, come due fazioni avversarie che combattono da secoli per aggiudicarsi la supremazia su un angolo di questo pixel. Sara Grandi originaria di Varese frequenta il biennio di scultura all’Accademia di belle arti di Carrara, mentre Flavia Spasari di origine siciliana si è laureata all’ateneo delle belle arti cittadine in arti visive e scultura. La curatrice Elena Perugi si è laureata al Politecnico di Milano in architettura.