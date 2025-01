Ripascimento, una nuova ‘riprofilatura’. Diecimila metri cubi di sabbia

In vista della prossima stagione estiva, il Comune di Massa rimette in piedi un progetto di riprofilatura della spiaggia per intercettare le risorse provenienti dal bando della Regione Toscana: un intervento che anche quest’anno dovrebbe valere circa 700mila euro. Un po’ di sabbia, si parla di 10mila metri cubi, che servirà a recuperare qualche metro dei molti portati via al litorale massese dalle mareggiate autunnali e invernali, e potrà permettere agli stabilimenti balneari più in ‘crisi’ di affrontare l’estate. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato elaborato dal geologo Davide Tavarini. A supporto anche le analisi dei depositi sabbiosi effettuati dalla società AlmaRec.

Le zone interessate dal ripascimento sono quelle di Ronchi, Partaccia e Marina di Massa. Per la zona di Marina di Massa si è considerata la porzione di spiaggia compresa tra il Bagno Marchini e la Don Gnocchi, parte della cella compresa tra il Bagno Giulia e il Bagno Italia, e infine il tratto di costa verso la Partaccia zona Torre Fiat, Bagno croce Rossa. In tutto 460 metri lineari fronte mare.

Attenzione poi alla presenza delle tartarughe e dei loro nidi, ormai ospiti sempre più frequenti lungo il nostro litorale: visto che hanno scelto la zona come territorio di nidificazione, si cercherà di completare i lavori entro il 31 maggio, sempre che le risorse arrivino in tempo. Se si dovesse ‘sforare’, verrà effettuata, da parte del personale adeguatamente formato, un monitoraggio delle aree di battigia alle prime ore del giorno e comunque prima dell’inizio dei lavori, in modo da escludere il passaggio delle tartarughe. Nelle porzioni di spiaggia oggetto di intervento il ripascimento verrà eseguito con materiale geologico inorganico che sarà portato sul litorale via terra, per un totale di circa 11mila metri cubi di sabbia da depositare in maniera abbastanza proporzionale sui fronti interessati, con quantitativi complessivi inferiori a 20 metri cubi per metro lineare di spiaggia. A supporto della progettazione, è stato eseguito questo mese un nuovo rilievo della linea di riva delle aree interessate alla nuova riprofilatura.