Riparte l’Università delle tre età. Prima campanella per un centinaio

L’Università delle Tre Età Pontremoli Lunigiana inaugura il nuovo anno accademico con una conferenza della professoressa Enrica Salvatori dell’Università di Pisa che parlerà del manoscritto rinvenuto negli archivi dell’Università USA di Yale, in cui si descrive il pellegrinaggio da Roma alla Terrasanta effettuato da Franceschino da Pontremoli nel 1392. L’appuntamento è sabato prossimo 12 ottobre alle 15.30 nelle stanze del Teatro della Rosa. Si tratta di un reperto di estremo interesse e per la prima volta le risultanze degli studi compiuti nell’ateneo pisano saranno illustrate al pubblico in Lunigiana. Il manoscritto apparteneva alla diocesi di Luni ma nella seconda metà del Settecento, era finito poi nelle mani di collezionisti e infine nel 2014 negli Usa alla biblioteca dell’Università Yale. Il documento è una fonte che consente di seguire le tappe del viaggio in Terrasanta di Franceschino, che di mestiere faceva il cimatore di stoffe.

Quest’anno l’Università compie 36 anni. Un traguardo veramente importante per un’associazione che anche quest’anno ha visto una massiccia presenza degli iscritti (oltre 100) confermandosi come un centro di aggregazione sociale e di promozione di iniziative che toccano i diversi aspetti dell’informazione, della storia, della letteratura, della musica e di numerose altre discipline. La conferenza dI Salvatori, che ha il patrocinio del Comune di Pontremoli, sarà introdotta dal presidente dell’UniTre "Pontremoli-Lunigiana", professor Angelo Angella, e dalla direttrice dei corsi, professoressa Caterina Rapetti. Nell’occasione il sodalizio culturale pontremolese illustrerà anche il calendario delle lezioni dell’anno accademico che inizieranno già il 15 ottobre e si terranno tutti i martedì a partire dalle 15.30 nelle stanze del Teatro della Rosa. Quest’anno sono una quarantina i docenti che si alterneranno per trattare le materie più diverse: storia, arte, letteratura, musica, medicina, tradizioni, società e molto altro.

A queste si aggiungeranno altre attività settimanali: teatro, cinema e laboratori. Le lezioni nel mese di ottobre vedono come relatori , il 15 ottobre Giuseppe Lombardi (La "cometa del secolo" e altre comete), il 22 ottobre Giuseppe Benelli (Profumi della cucina lunigianese),il 24 ottobre Mostra a Carrara (Belle époque, Pittori italiani della vita moderna) con Davide Lambruschi e il 29 ottobre Riccrado Boggi (Giovanni Antonio da Faye (1409-1479).

