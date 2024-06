Rinasce la comunità nel piccolo borgo di Gravagna. Un’associazione per far crescere il ‘bene comune’

E’ fondamentale, se si vuole vivere nei borghi montani e, soprattutto, combattere lo spopolamento, sentirsi una comunità o, se quel sentimento si è affievolito, fare qualcosa per rafforzarlo. E’ il caso di Gravagna, un paesino della Valdantena, nel comune di Pontremoli, che nel settembre 2023, su iniziativa di alcuni abitanti, ha visto nascere per la prima volta dopo anni la voglia di aggregazione e di fare qualcosa per il proprio paese. Così, con la volontà di ridiffondere nuova linfa per il bene del borgo, nacquero i primi incontri per sensibilizzare la popolazione a ritrovarsi periodicamente per discutere di eventuali problematiche e progetti che potevano rendere il luogo più vivibile. Iniziando a parlare come una vera e propria comunità, quindi, vengono individuate priorità legate ad alcuni lavori urgenti da eseguire come il rifacimento del deposito dell’acqua potabile, la riparazione di ringhiere pericolanti, l’abbandono di alcune strade che connettono il piccolo paese al centro di Pontremoli e al Passo della Cisa. All’inizio è per ottenere questi traguardi che nasce un gruppo organizzativo pronto a raccogliere idee e forze per fare molto di più, trasformandosi ad aprile, nell’associazione di promozione sociale “Insieme per Gravagna”.

Un gruppo composto da 22 persone che amano profondamente il proprio territorio e vede alla direzione della stessa un consiglio formato dal presidente Massimiliano Perria, il vice Matteo Clerici, Matteo Barontini (tesoriere), Stefano Paracchini (segretario) e dai consiglieri Andrea Forni, Graziella Magnani, Jacopo Clerici. Numerosi i progetti di cui attualmente si occupa l’associazione tra cui l’organizzazione di alcuni eventi paesani estivi, la prosecuzione di attività di presidio del territorio e interazione con le istituzioni per migliorare la viabilità, interazione con le società esecutrici dei lavori al viadotto autostradale di Gravagna per apportare miglioramenti concreti per il paese, e varie attività culturali.

"E’ un momento importante per il paese di Gravagna, – spiega il presidente Massimiliano Perria – dopo anni ritroviamo un’ondata di entusiasmo da parte di molti che si sono uniti in assemblea per provare a invertire una stasi durata troppo tempo. Ci saranno sicuri benefici per gli abitanti attraverso l’ideazione di eventi o interventi che possano favorire l’aggregazione, unica vera risorsa imprescindibile".

Anastasia Biancardi