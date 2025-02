Rimborso del contributo di bonifica, moduli sul portale del Comune

Sono disponibili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Aulla i moduli per la richiesta di rimborso del contributo versato al Consorzio di Bonifica dal 2016 al 2023 dagli abitanti residenti nelle aree servite dall’errata ‘sovrapposizione cartografica’ tra il Consorzio di Bonifica Toscana Nord e i due consorzi interregionali del Canale Lunense e di Albiano-Ceparana. Un errore che aveva determinato una doppia richiesta di versamento del contributo sia da parte del Consorzio di Bonifica Toscana Nord sia da uno dei due consorzi interregionali, in base alla zona di influenza. Il link è: https://comune.aulla.ms.it/moduli-rimborso-contributo-consorzio-di-bonifica-toscana-nord/

Si è infatti conclusa positivamente l’annosa questione della sovrapposizione tecnica e operativa fra il Consorzio di Bonifica Toscana Nord e i due consorzi interregionali del Canale Lunense e di Albiano-Ceparana. Una vicenda nata a seguito della riforma dei Consorzi, applicata in Toscana dalla legge regionale 79 del 2012 e che era rimasta in ‘sospeso’ creando disagi agli utenti residenti nelle zone servite dall’errata ‘sovrapposizione cartografica’: si era infatti determinata una doppia richiesta di versamento del contributo sia da parte del Consorzio di Bonifica Toscana Nord sia da uno dei due consorzi interregionali, a seconda della zona di influenza. Ora c’è il chiarimento definitivo: non esiste più una ‘sovrapposizione’ fra le aree di competenza dei consorzi. Il modulo può essere compilato e rispedito a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected] oppure lo si può consegnare all’ufficio di Aulla in via Gandhi, 8 nel giorno di venerdi. Occorre allegare la copia di un documento di identità.