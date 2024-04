Riflettori sul nucleare. Incontro con Romano

Il fisico e divulgatore Luca Romano (nella foto) e il ricercatore in ingegneria energetica Fulvio Buzzi de l’Avvocato dell’Atomo tornano ospiti di Azione, stavolta nella sala conferenze dell’Autorità Portuale a Marina di Carrara, oggi dalle 17.30. Introdurranno due dei candidati di punta di Azione all’europarlamento della circoscrizione Centro: la toscana Barbara Masini, già senatrice della Repubblica e responsabile tematica nazionale del partito di diritti civili, e Alessio D’Amato, consigliere laziale, già assessore e candidato alla presidenza regionale. Si parlerà di energia nucleare, dal punto di vista tecnico ed economico, con particolare attenzione alle politiche europee.

L’energia nucleare ricopre un ruolo centrale per la transizione energetica europea, essendo rientrata nella tassonomia green dell’UE in virtù della sua sostenibilità e performance. "I divulgatori dell’Avvocato dell’Atomo, grazie alla loro pagina Instagram, vantano un pubblico di 180mila followers e girano l’Italia per difendere una fonte di energia che da oltre 30 anni è vessata ingiustamente a livello mediatico e politico dalle peggiori accuse, senza che le sia garantito un giusto processo – spiegano gli organizzatori – Azione è uno degli unici partiti apertamente a favore della reintroduzione immediata della miglior tecnologia di produzione di energia atomica esistente, combinata con le altre energie rinnovabili. Per questo per la seconda volta organizza, con particolare apporto della sua rete under 30, un evento per poter conoscere per la prima volta questa fonte energetica e poterne approfondire i vari aspetti".