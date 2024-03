Riflettori puntati sul Trofeo Oro in Euro

E’ il giorno delle donne a Montignoso, una domenica imperdibile per gli appassionati di ciclismo. Si celebra, infatti, la 15ª edizione del Trofeo Oro in Euro, ormai un must del ciclismo professionistico femminile per il numero e la qualità delle partecipanti. Sulle strade apuoversiliesi vedremo sfrecciare il gotha delle due ruote femminili. Oltre alle big azzurre (la vincitrice in carica Gaia Realini, Borghini, Persico, Ragusa e Zanardi) che rientrano tra le 50 italiane iscritte, al via ci saranno ben 125 atlete straniere tra cui le esponenti delle più forti formazioni al mondo: Lidl-Trek, Uae Adq, Cofidis, E.f. Education e Human Powered, oltre alla Nazionale americana. In totale parliamo di 29 squadre di cui 8 italiane e 21 estere con una rappresentanza di ben 14 nazioni diverse. La partenza è fissata alle ore 13.30 da viale IV Novembre, sul lungomare del Cinquale, dov’è piazzato anche l’arrivo. In mezzo ci saranno 106 km di fatica e di battaglia sportiva sul circuito ormai tradizionale che prevede 5 giri in piano prima di affrontare per 2 volte la salita della Fortezza Aghinolfi. La corsa sarà visibile in streaming accedendo a un link presente sulla pagina facebook di Montignoso Ciclismo, la società che con grandi sacrifici e con estrema competenza organizza ogni anno questo imponente evento.

"Oro in Euro non è solo una gara ciclistica – ha sottolineato il presidente Mario Ferrari – ma un evento che unisce sport, cultura e celebrazione della donna, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama ciclistico internazionale. La manifestazione è importante anche come richiamo turistico e testimonianza di ospitalità. Ringrazio tutti coloro che contribuiscono a realizzarla". Il primo tra questi è sicuramente il patron di Oro in Euro e sponsor principale, Fabio Argentin, entusiasta della ’sua’ creatura: "I numeri parlano da soli. In soli 12 mesi la gara ha fatto un salto di qualità passando dal 18º al 5º posto tra le competizioni ciclistiche internazionali più prestigiose. Questa edizione vanta la partecipazione di 29 squadre e 176 iscritte con atlete di altissimo livello. Dovessi indicare una favorita, direi Elisa Longo Borghini, ieri seconda alle Strade Bianche dietro alla campionessa del mondo".

Venerdì a Villa Schiff si è tenuta la presentazione ufficiale della corsa alla presenza del vice sindaco Raffaello Gianfranceschi, del delegato allo sport Stefano Del Giudice, dell’assessore Giorgia Podestà e del consigliere regionale della Fci Nando Braconi. Dal Comune è stato ribadito il pieno sostegno a una competizione che rappresenta un vanto per il territorio e il fiore all’occhiello delle iniziative per la festa della donna. Montignoso ospita due importanti gare ciclistiche internazionali: il Trofeo Oro in Euro, appunto, e il Trofeo Buffoni.

Gianluca Bondielli