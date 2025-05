Manovali, autisti e tecnici edili

ELETTRICISTI Azienda che si occupa di installazione e manutenzione di impiantistica elettrica e condizionamento cerca un addetto con esperienza. Il lavoro si svolgerà in esterne quotidiane sul territorio provinciale e limitrofe, rientro in giornata. Sede Aulla. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-255208

MANOVALI Azienda operante nel settore edile ricerca un manovale con esperienza nella mansione per opere murarie di nuove costruzioni e ristrutturazioni. Iniziale tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Sede Fosdinovo. Offerta MS-255025

AUTISTI Azienda che produce e trasporta massetti ricerca un autista di mezzi pesanti con patente C per trasferte diurne tratta tra Toscana e Liguria massimo 70/80 km al giorno. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Non è indispensabile essere in possesso di CQC. Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Offerta MS-255009

MAGAZZINIERI Impresa settore nautico ricerca un magazziniere con esperienza nell’organizzazione e gestione dei materiali, preparazione degli ordini e gestione degli arrivi, monitoraggio scorte, operazioni di scarico e carico. Nelle attività viene utilizzato il Muletto/carrello elevatore per cui è richiesto il patentino. Capacità di utilizzo del computer. Contratto a tempo determinato 1 anno. Offerta MS-254977

TECNICI EDILI Impresa immobiliare ricerca un impiegato tecnico: coordinamento cantieri edili, verifiche interne periodiche di presidi e impianti, rapporti con fornitori e clienti, gestione documentale. Buona capacità di utilizzo degli applicativi Office e di programmi di disegno tecnico, Cad e rendering. Contratto a tempo determinato 1 anno. Offerta MS-254969

