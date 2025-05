"Sorgnano nel degrado: cosa ha intenzione di fare il Comune?"

Con una doppia interrogazione il consigliere comunale e segretario provinciale della Lega, Andrea Tosi, chiese spiegazioni in merito alle problematiche segnalate da alcuni residenti della frazione di Sorgnano e a che punto sono i lavori per realizzare uno sgambatoio in via Bassagrande a Marina. "Dopo un sopralluogo a Sorgnano sono emerse diverse criticità come per esempio frane e smottamenti, canali intasati che ad ogni pioggia trascinano fango e detriti nel paese – scrive Tosi –, un cimitero in stato di evidente degrado, viabilità problematica in piazza Venturini con parcheggi selvaggi che ostacolano anche i mezzi della raccolta rifiuti. Ma anche la necessità di installare telecamere dopo gli episodi di danneggiamento alle auto nel parcheggio di via Pasubio".

Per quanto riguarda lo sgambatoio Tosi parla di "un progetto di cui si è parlato pubblicamente e oggetto di una petizione che ha raccolto oltre 900 firme". "A oggi però della proposta non c’è traccia visibile per cui ho chiesto all’amministrazione se intenda realizzarla davvero e se sono previsti tempi rapidi – prosegue Tosi –. Lo sgambatoio è una risposta attesa dai cittadini, ma anche dei turisti che visitano il nostro territorio, e mi sembra doveroso darla. Queste sono solo due delle tante interrogazioni che come Lega abbiamo già presentato e continueremo a presentare nei prossimi mesi. Rientrano nel solco della campagna di ascolto che stiamo portando avanti sul territorio, paese per paese, frazione per frazione, incontriamo residenti, commercianti, famiglie e raccogliamo segnalazioni concrete. Come Lega continuiamo a girare il territorio, ascoltare i cittadini, raccogliere segnalazioni e confrontarci con chi vive ogni giorno la città" conclude il consigliere di opposizione.