Le nuove frontiere del marmo. Bando per le concessioni alle cave. Si tratta di una svolta epocale

E’ stato pubblicato oggi dal Comune di Carrara un bando per l’assegnazione della concessione di alcuni agri marmiferi liberi destinati all’ampliamento di cave contigue o vicine. Si tratta complessivamente di sei mappali che, per la prima volta, saranno assegnati secondo il nuovo disciplinare per la concessione degli agri marmiferi che è stato approvato dal consiglio comunale lo scorso febbraio.

"Con l’apertura di questa prima gara andiamo a compiere un nuovo importante passo nel futuro di tutto il settore lapideo – dice la sindaca Serena Arrighi -. Un futuro fatto di regole certe e trasparenti che in questi anni abbiamo contributo a scrivere con il fondamentale contributo dei nostri uffici comunali che ringrazio a nome di tutta la città. Con un impegno costante e continuo siamo riusciti a raggiungere tutti assieme traguardi che in molti indicavano come impossibili. E’ così che siamo giunti alla firma di 74 convenzioni tra il Comune di Carrara e le imprese escavatrici, alla registrazione di 17 certificazioni Emas e ancora è grazie a questo approccio che è stata possibile l’approvazione del regolamento sulla tracciabilità, la creazione dell’osservatorio del Marmo, la stesura del regolamento per l’applicazione del cosiddetto articolo 21, ma anche dell’ordinanza che imponeva lo stop alle lavorazioni in cava per il caldo".

"Si tratta di tutti provvedimenti che non solo la città, ma l’intero comparto attendevano da anni e che ora potranno garantire un sempre migliore sviluppo a tutto il mondo del lapideo ribadendo la centralità e il ruolo di guida di Carrara per l’intero settore a livello nazionale e internazionale. Con questa prima gara andiamo infine a compiere un ulteriore passo avanti per affrancarci dalla logica del ricatto occupazionale che per troppi anni ha rappresentato un freno per tutto il nostro territorio".

Le imprese interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire il plico contenente l’offerta tecnica, quella economica e la documentazione amministrativa richiesta, pena l’esclusione dalla gara, entro le 12 del 5 giugno. Le offerte verranno valutate da una commissione di gara e alla scadenza o nei casi di decadenza della concessione, i terreni torneranno nella disponibilità del Comune. E’ possibile consultare e scaricare tutte le informazioni e la documentazione sul bando di gara sul sito del Comune di Carrara.