Rifiuti e Nausicaa Nuove regole di conferimento

Cambiano le modalità per conferire i rifiuti alla ‘ricicleria’ di via Bernieri, che dà una stretta al bacino di utenza con un nuovo regolamento per il conferimento dei rifiuti nel piazzale dell’azienda. Dal 1 di marzo l’accesso e il deposito di materiale sarà consentito solo a chi dimostrerà di essere in regola con l’iscrizione al registro Tari del Comune di Carrara, la tassa sui rifiuti per la precisione. Lo rende noto Nausicaa in una nota stampa. "L’utenza che ha necessità di conferire alla ricicleria – spiegano da Nausicaa – deve dare evidenza della corretta iscrizione dell’utenza conferente al registro Tari del Comune di Carrara, esibendo al momento dell’ingresso il codice fiscale del titolare dell’utenza in questione". Nel caso alla ricleria non possa andare direttamente l’intestatario della Tari, come per esempio il figlio che intende conferire rifiuti per conto del proprio nucleo familiare, dovrà recarsi alla ricicleria munito del codice fiscale del titolare dell’utenza Tari associata. La municipalizzata informa inoltre che alla ricicleria a disposizione dei cittadini ci sono anche i contenitori per la raccolta di indumenti usati. "Si invitano pertanto gli utenti che avessero necessità di smaltire i propri indumenti non più utilizzabili – precisano da Nausicaa – di conferirli in struttura in sacchi dedicati per il recupero. Per chi avesse necessità la ricicleria di vi Bernieri è aperta dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle 17.