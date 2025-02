Rifiuti, discariche e vendite. Le multe sono retroattive

A distanza di anni sono diversi i cittadini e gli esercizi commerciali che in questi giorni hanno ricevuto una multa per diverse violazioni. Parliamo di trasgressioni che vanno indietro nel tempo di due anni, talvolta tre. Nel mirino chi nel 2022 aveva abbandonato rifiuti fuori dai cassonetti dell’isola ecologica di viale Zaccagna, quella situata fuori dalla sede di Nausicaa prima del trasferimento nella palazzina della Imm. Per tutti loro la sanzione da pagare è di 189 euro e 20 centesimi. Da mesi il personale del Comune sta visionando le immagini del sistema di videosorveglianza alla ricerca del numero delle targhe di tutti i cittadini che, o non hanno visto i cartelli di divieto di scaricare i rifiuti nell’isola di viale Zaccagna o hanno fatto i furbetti pensando che non ci fossero telecamere in grado di leggere le targhe. E poi ci sono le multe alle attività commerciali. Lo scorso anno è stato sanzionato il titolare di una ditta alimentare mentre vendeva cibo all’interno del ‘Festival dell’Oriente’ a Carrarafiere. L’uomo dovrà pagare tremila euro dopo che i tecnici della Prevenzione nell’ambiente nei luoghi di lavoro dell’Asl Toscana nord ovest, hanno riscontrato che non era in possesso della documentazione necessaria per manipolare alimenti.

In questo caso però i soldi della sanzione non entreranno nelle casse comunali ma in quelle della Asl, dipartimento sanità pubblica e veterinaria. Dovrà invece pagare mille euro la titolare di una gastronomia. La donna è stata pizzicata dai tecnici della Prevenzione nell’ambiente nei luoghi di lavoro dell’Asl mentre cucinava del roast-beef senza aver aggiornato i permessi per cucinare all’interno del laboratorio della gastronomia. E poi c’è il caso del ristoratore che nell’agosto del 2022 aveva superato i decibel consentiti per legge durate una serata karaoke nella corte esterna del locale. Per lui la multa da pagare è di 564 euro e 46 centesimi. Insomma a distanza di anni il Comune batte cassa e sta recapitando multe salate. Nel mirino anche tutti quelli che in questi anni hanno scaricato abusivamente nell’isola ecologica del paese di Codena, anche quella dotata di sistema di videosorveglianza e di cartelli che vietano di abbandonare rifiuti e sacchi neri fuori dai cassonetti. Anche per loro la multa è abbastanza salata, vale a dire 174 euro. Senza contare tutte quelle ai camionisti che non aveva coperto il carico all’interno della galleria Santa Croce, come previsto dalla legge comunale.

Alessandra Poggi