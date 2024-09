Rifiuti, controlli e multe ad Avenza: task force contro il degrado

Carrara, 3 settembre 2024 – Controlli congiunti ad Avenza e multe per l’abbandono dei rifiuti. Dopo diverse segnalazioni e rilevazioni di infrazioni, nei giorni scorsi il personale di Nausicaa, insieme alle forze dell’ordine, ha svolto un sopralluogo congiunto nella parte storica di Avenza per la verifica dei regolari conferimenti. I controlli proseguiranno anche in altre zone del territorio. Ad Avenza erano presenti il caposervizio del settore igiene urbana di Nausicaa, un agente dei vigili e il maresciallo Danilo Longobardi dei carabinieri di Avenza.

Nel corso dei sopralluoghi agli abitanti sono state ribadite le modalità per effettuare una buona raccolta differenziata, rinnovando l’invito a ritirare il kit. Sono inoltre stati spiegati i rischi che si corrono conferendo i rifiuti in maniera errata e le sanzioni previste, fino alla configurazione del reato ambientale in seguito alla creazione di discariche. In alcuni casi sono state applicate delle contravvenzioni superiori a cento euro.

“Una delle problematiche sotto gli occhi di tutti è l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti – spiegano da Nausicaa - non solo degli ingombranti, ma anche di sacchi neri indifferenziati. Questa pratica oltre che essere incivile è anche illegale”. Sono diversi i modi con cui è possibile violare le regole sulla raccolta differenziata: gettare i rifiuti fuori dall’orario consentito; mischiare plastica, carta, umido e indifferenziato; depositare i rifiuti fuori dagli appositi contenitori; frugare nella spazzatura altrui o gettare i rifiuti nei contenitori di altri; gettare nei secchi dell’immondizia i rifiuti ingombranti non consentiti. L’abbandono incontrollato di spazzatura è diventato un illecito penale con sanzione amministrativa tra i 1000 e i 10mila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione raggiunge i 20mila euro. “Il rifiuto non differenziato e ancor di più l’abbandono – proseguono dalla partecipata - fanno aumentare i costi di smaltimento e di conseguenza la Tari. Il rifiuto secco indifferenziato deve essere conferito all’interno di sacchetti grigi dotati di codice e forniti dall’azienda per le utenze condominiali, mentre i singoli devono utilizzare sacchi semitrasparenti da inserire negli appositi mastelli”.

Nausicaa invita pertanto i cittadini che non avessero ancora provveduto al ritiro del calendario e del kit, a recarsi al servizio di distribuzione in Viale Galilei 133 a Marina. I controlli contro il degrado seguono i posti di blocco delle forze dell’ordine previsti dal questore per restituire sicurezza al quartiere.