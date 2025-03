Ricortola e Partaccia temono allagamenti: "Nessuno si è mai mosso"

L’allerta arancione fa paura a tutti, dai monti al mare, ma in certe zone di Marina di Massa, soprattutto tra Ricortola e la Partaccia, ancora di più, perchè soggette spesso ad allagamenti. "Da oltre 15 anni – affermano alcuni cittadini della zona – abbiamo denunciato a tutti i livelli i cronici rischi di allagamento delle nostre proprietà, senza alcuna messa in sicurezza. Nel febbraio 2021 si svolse una riunione al Genio civile di Massa, presenti i rappresentanti del Comitato alluvionati. In quell’occasione l’ingegner Costabile della Regione annunciò il rifacimento totale dell’asta idrica del Calatella. Ma ad oggi nessuna opera è stata realizzata. Da un recente carteggio telematico con il competente Consorzio di bonifica Toscana nord si è appreso che il progetto c’è e sarebbe stato approvato ma che non ci sono le coperture finanziarie. Circa 3 anni fa sono state presentate anche 2 interrogazioni da parte di consiglieri regionali, anch’esse senza risvolti concreti. Quando si decideranno a realizzare una concreta messa in sicurezza delle nostre proprietà tra Ricortola e Partaccia? Quando potremo finalmente sentirci tranquilli nelle nostre case anche in caso di forti piogge?".