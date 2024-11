Ricordo del dj Cioni. Raccolta fondi e tanta musica

Musica e raccolta fondi al disco Paprika di Aulla, per ricordare l’amato dj Riccardo Cioni, scomparso nel 2021, a soli 66 anni. Una festa che intende mettere insieme molti cuori a partire proprio da quello dell’indimenticabile disc jockey, che tante volte ha animato le feste lunigianesi, facendo divertire e ballare generazioni di persone. Appuntamento per domani a partire dalle 20.30, con una apericena su prenotazione, con drink e tavolo. A seguire, dalle 22, ingresso con drink, per ascoltare la musica del dj Morris Caroselli, Enzo B., Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau. Re indiscusso della disco music a cavallo degli anni Ottanta, Cioni ha fatto ballare migliaia di giovani grazie al suo stile unico e inconfondibile. Artista, produttore discografico, speaker in radio, ha lasciato un grande vuoto nel panorama musicale italiano. Ricordo ma anche solidarietà, visto che una parte dell’incasso della serata sarà donata all Pubblica assistenza Croce bianca di Aulla, che tanto si impegna sul nostro territorio. "Quello di domani - dicono gli organizzatori - è il primo memorial dedicato a Riccardo Cioni, che vuole mettere assieme tutte le persone che lo hanno conosciuto e che hanno ballato al suono della sua musica, durante la sua lunga carriera. Ricordandolo, il suo cuore non smetterà mai di battere. E la serata ne sarà la dimostrazione perfetta. Ci saranno gli amici dj Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau di Livorno, Enzo B. della discoteca Boomerang, Morris Caroselli del Paprika disco della Lunigiana. Tutte persone che hanno collaborato e lavorato con lui, dividendo serate musicali indimenticabili. Ricordiamo che una parte dell’incasso verrà devoluto alla Croce bianca, cosa che avrebbe voluto anche Riccardo".

M.L.