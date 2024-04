Ricicleria in tilt: code di due chilometri per conferire gli sfalci

I cittadini lamentano code di quaranta minuti per poter conferire sfalci e rifiuti alla ‘ricicleria’ di via Bernieri. In particolare qualcuno lamenta di dover fare più viaggi per consegnare gli sfalci, che in questo periodo di primavera vedono aumentare notevolmente il conferimento delle potature dei giardini privati. Oltre a lamentare la lunga attesa i cittadini dicono che stare con l’auto in fila lungo la via Bernieri sia molto pericoloso. Insomma aspettare per potersi liberare di sfalci e altri rifiuti, che non possono stare nei bidoncini della differenziata dei palazzi, non piace. Un ingorgo che si è creato dopo che sono stati tolti i bidoni di cortesia di Nausicaa in viale Zaccagna. Ma la situazione è solo temporanea, come spiega il presidente di Nausicaa Antonio Valenti. "Le isole ecologiche di viale Zaccagna erano state scambiate per una discarica abusiva – dice Valenti –, tant’è che Retiambienti ci ha invitato a togliere i bidoni. Eravamo costretti a svuotarla tre volte al giorno, una discarica abusiva dove i cittadini portavano persino elettrodomestici e materiale di ogni genere, rifiuti indifferenziati a volte pericolosi. Ma abbiano lasciato dei contenitori all’interno dall’azienda dove si può conferire durante gli orari di apertura. Gli abbandoni sono una costante, al Lavello abbiamo tolto cento tonnellate di rifiuti e li stanno già riabbandonando". "Per quanto riguarda la ricicleria è una situazione temporanea – prosegue Valenti –, è aumentata la richiesta perché è il periodo dei giardini e sono arrivati i turisti che spesso svuotano la cantina. In cantiere c’è il progetto delle due isole ecologiche ad ingresso controllato, una dove i ponti di Anderlino e l’altra sul viale XX Settembre in località Doganella, che saranno operative entro il 2026, e di cui abbiamo già discusso in commissione comunale".