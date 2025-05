Arrivati nel porto sicuro. Accolti a Marina di Carrara 126 scappati dall’inferno

La macchina dei soccorsi archivia con successo anche l’accoglienza dei 126 migranti della Ocean Viking, che ieri ha raggiunto il porto ‘sicuro’ di Marina di Carrara. La nave di Sos Mediterranée ha attraccato poco prima delle 7 sulla banchina ‘Taliercio’ del porto di Marina di Carrara con a bordo le persone salvate nel Mediterraneo. Secondo un protocollo ormai ben rodato tutti i passeggeri sono stati portati nel complesso fieristico della Imm per le visite mediche e il riconoscimento. I migranti sono poi ripartiti a bordo di pullman e pullmini verso i diversi centri di accoglienza. Per la Ocean Viking si è trattato del quinto sbarco a Marina di Carrara, in totale invece per lo scalo apuano è stato il 16esimo per un totale di 1.950 persone arrivate nella città toscana a partire dal 30 gennaio 2023.

"I migranti sono 126 tra adulti e minori, tra loro c’era un nucleo famigliare con un’unica donna e il figlio – ha commentato il prefetto Guida Aprea presente come sempre allo sbarco –. Tra i migranti anche un ragazzo che ha il diabete e necessitava di essere trattato nell’immediatezza. Le nazionalità sono più o meno quelle ricorrenti, in più c’è qualcuno del Bangladesh che dimostra come si stia ampliando la platea dei migranti. Poi tutti passeranno da Carrarafiere per le solite operazioni sanitarie e di fotosegnalamento per poi raggiungere i centri di destinazione, tutti in Toscana". "Accogliamo sempre con piacere e buona volontà le persone perché riteniamo non abbia senso far fare loro tanti chilometri in più a chi potrebbe sbarcare nel nostro sud Italia – ha aggiunto la sindaca Serena Arrighi –, e invece deve aggiungere giornate di navigazione in più dopo mesi pesanti già trascorsi altrove. La nostra macchina dell’accoglienza ormai è molto rodata e funziona come sempre, le persone arrivano in porto, sbarcano, vengono accolte a Carrarafiere dove vengono fatte le verifiche sia sanitarie sia della polizia di Stato, per poi proseguire per le destinazioni finali che la prefettura ha già stabilito. La situazione a bordo era tranquilla, la Ocean Viking è tra l’altro una nave avvezza a gestire i salvataggi e le persone sono arrivate in buone condizioni, soprattutto già monitorate a bordo della nave".