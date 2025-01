"Riapriamo le discoteche. Basta con le feste all’aperto e nelle piazze"

"Per evitare la mala movida si deve tornare alle origini". Di questo non ha dubbi Dino Neri (nella foto), il dj e titolare dell’Alhambra di Sarzana che quest’anno si appresta a festeggiare gli 80 anni. Neri, adesso proprietario del club La Spiaggia di Marina, ricorda i tempi in cui i giovani si divertivano nelle discoteche e lamenta la mancanza di spazi per il ballo dove le nuove generazioni si possano divertire in modo sano.

"Hanno fatto la guerra alle discoteche e adesso i giovani non hanno spazi e accadono fatti come quelli di Capodanno a Milano – dice Neri che fa anche parte del Silb, il sindacato locali da ballo –. Un tempo queste cose non accadevano perché non c’erano le feste in piazza. Trasformare i centri storici in discoteche è stato un suicidio, e questo succede anche a Marina. Per contrastare la mala movida si devono riaprire le discoteche con nuove regole. Servono locali adibiti al divertimento danzante e come succedeva una volta con la Commissione di vigilanza che gestiva la sicurezza. Il ballo deve tornare nei locali non nelle strade. Per controllare la capienza oggi si potrebbero mettere monitor all’esterno che contino le persone – prosegue Neri –, così le sanzioni sarebbero più facili. Le discoteche dovrebbero essere aperte anche il pomeriggio così da consentire ai ragazzini più piccoli di avere un luogo adatto".