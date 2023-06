Riapre lo storico Hotel Napoleon E’ gestito dalla cooperativa Lunears Ha ospitato Andreotti, Eco e Biagi

Nuovo lifting interno per l’Hotel Napoleon di Pontremoli che, dopo un periodo di chiusura, riapre i battenti con una nuova gestione della Cooperativa sociale Lunears. L’albergo, che in passato ha avuto tra gli ospiti illustri anche Oriana Fallaci, Enzo Biagi, Giulio Andreotti e Umberto Eco, ha rinnovato i locali e si presenta con un altro spirito di iniziativa. Sono stati svolti importanti lavori di ripristino, imbiancatura, riqualificazione e messa in sicurezza. Nel periodo iniziale e, fino al prossimo 5 ottobre, saranno disponibili 25 posti letto con servizi di portineria, ma è in programma anche la riapertura del ristorante per il mese di luglio, mentre funzionerà il servizio di bar interno.

"L’obiettivo – spiega il presidente della Lunears, Mario Pinelli – è presentare una struttura ricettiva qualificata e idonea per il mercato del turismo,quel settore attento ai valori ambientali e alle tipicità offrendo un servizio qualificato anche per soggiorni brevi che possano soddisfare i turisti, che cercano il contatto con la natura, le attività all’aria aperta e sportive, il rapporto con la cultura del luogo, la cucina tipica con prodotti locali. A ottobre c’è l’impegno di eseguire altri lavori di ristrutturazione per altre camere allo scopo di ampliare l’offerta di posti letto".

L’albergo dispone anche di una sala convegni molto apprezzata per l’organizzazione di riunioni dotata di accesso internet con sistema wi-fi free. Migliorata anche la prima accoglienza e la polifunzionalità, grazie alla ristrutturazione del piano terra, con la creazione di spazi più ampi per l’accoglienza dei clienti e il soggiorno, rifacimento dei servizi igienici. "Abbiamo anche voluto qualificare i servizi complementari – spiega Pinelli – con la realizzazione di una area benessere al piano rialzato, con la creazione di uno spazio per attività di gruppo, per svolgere discipline per il recupero psico-fisico e la meditazione. Ora la scommessa è quella di intercettare i nuovi turismi natura e outdoor, offendo servizi di qualità e innovativi con un’attenzione particolare al benessere".

C’è un progetto ambizioso dietro la rinascita dell’ormai storico locale che è stato per decenni, dagli anni Sessanta, un punto di riferimento del turismo e di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, a Pontremoli per i Premi Bancarella e per le altre manifestazioni. Ma perché una cooperativa sociale ha deciso di gestire un albergo?

"La finalità è la riapertura di una struttura ricettiva ormai storica utilizzando in parte i dipendenti della cooperativa per le attività di pulizia e destinate a servizi vari e nello stesso tempo offrire opportunità di lavoro a persone svantaggiate – aggiunge il presidente Pinelli –. Dietro c’è l’intento di movimentare sul territorio il turismo, che è attualmente la maggiore attività della zona, ampliando l’offerta dei servizi di albergazione". L’inaugurazione della riapertura è fissata per giovedì prossimo, 8 giugno, alle ore 18.

Natalino Benacci