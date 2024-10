Riapre il palazzetto dello sport. Tornano i grandi eventi a Fivizzano

A ridurlo a malpartito era stata una drammatica tempesta di tramontana, la notte del 30 marzo 2015, che ne aveva demolito le pareti laterali interne. Oggi, a quasi 10 anni di distanza, dopo un travagliato iter burocratico-procedurale, croce e delizia per abitanti e politici locali, il Palazzetto dello sport di Fivizzano, finalmente riapre. Venerdì la struttura si presenterà al pubblico con la Maratona del Tango World a cui parteciperanno 400 appassionati provenienti da tutta Italia, tanto che le strutture ricettive della zona sono già al completo. "Dopo circa 10 anni dai danni del maltempo che ne avevano decretato la chiusura, il Palazzetto dello sport – afferma il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti – viene restituito alla cittadinanza dopo i necessari lavori di rigenerazione. La sua, è una storia complessa: è stato soggetto anche a sequestro per indagini, per cui i tempi per la sua ristrutturazione si sono decisamente allungati; successivamente vi è stata la battuta d’arresto della pandemia da Covid, siamo pertanto rimasti bloccati due anni con i lavori – precisa il primo cittadino – i costi inoltre, proprio a causa della pandemia si sono moltiplicati in quel periodo specialmente del ferro e della componentistica, ciò nonostante siamo riusciti a completare la struttura sportiva. I lavori sono stati realizzati usufruendo di diversi fondi tra cui un finanziamento della Regione Toscana di 280mila euro. Sono state svolte le opere che hanno riguardato la tamponatura esterna e interna dell’edificio e la ricostruzione del tetto. Con finanizamento dei fondi Pnrr abbiamo in programma un investimento futuro per l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto per rendere la struttura sostenibile. All’interno, invece, per ora è stata ricostruita la pavimentazione in parquet, le pareti e l’impianto elettrico. Rimangono da ristrutturare i locali adibiti a spogliatoi e servizi igienici che attualmente si trovano nei container esterni alla struttura. Durante il Tango World, il Comune metterà a disposizione dei bagni chimici all’esterno della struttura del complesso sportivo. Nei prossimi mesi saranno eseguiti i lavori per ultimare queste ultime aree".

Intanto aggiunge il sindaco: "Da ottobre sarà già a disposizione delle scuole e delle associazioni del territorio per utilizzarlo". "E’ un palazzetto rigenerato quello che restituiamo alla cittadinanza – conclude Giannetti – una grande opera composta da una struttura efficiente, moderna, decisamente antisismica ed al passo con i tempi".

Roberto Oligeri