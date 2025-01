Riapre il castello di Malgrate. Uno scenario per eventi e visite aperte al pubblico

Riapre il castello di Malgrate. Per chiunque ne faccia richiesta. Dopo quasi due anni di chiusura, per motivi di sicurezza, l’imponente castello Malaspina di Malgrate, con la sua caratteristica torre rotonda, riaprirà alle visite o agli eventi. Non è stato semplice, è servita una lunghissima trattativa con la Sovrintendenza che si occuperà di portare avanti imponenti lavori per combattere infiltrazioni d’acqua. "Dopo lunghe trattative – racconta il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi – riapriremo il castello di Malgrate, ma solo il primo piano sarà visitabile. Il secondo è purtroppo oggetto di infiltrazioni d’acqua e quindi non sarà aperto al pubblico. In questi giorni il castello è tornato nella disponibilità del Comune e le persone potranno chiederlo per organizzare eventi come presentazioni di libri o piccoli spettacoli in un ambiente suggestivo".

Malgrate è un borgo che sorge lungo la strada che collega Villafranca e Bagnone. Arroccato su un colle che ne esalta la posizione strategica di fronte al castello di Virgoletta, il castello Malaspina di Malgrate costituisce uno dei complessi medievali più scenografici della Lunigiana: con la sua caratteristica torre cilindrica, alta ben 25 metri, domina da secoli la valle del fiume Bagnone e le importanti vie di comunicazione appenniniche, della Garfagnana e della Cisa. Purtroppo per quello che riguarda le visite del suggestivo castello bisognerà aspettare la bella stagione, sperando che volontari affezionati al paese decidano di aiutare il Comune per lasciarlo aperto al pubblico. In attesa che la Sovrintendenza porti avanti i lavori per riqualificarlo completamente.

"I lavori sono in fase di assegnazione – aggiunge il primo cittadino – quando ricominceranno, il maniero tornerà a diventare un cantiere e quindi non sarà più fruibile. Si tratta di lavori importanti, un appalto costoso che riguarderà il tetto e altre parti del castello, lavori seguiti dalla Sovrintendenza, visto che il castello è di loro proprietà. Più avanti potremmo stabilire un giorno di apertura al pubblico, ma ci piacerebbe che si facessero avanti associazioni del territorio per la sua gestione. Nessuno meglio di volontari affezionati al paese di Malgrate e dunque di coloro che hanno una vasta conoscenza del luogo d’interesse storico-culturale e che lo potrà valorizzare, custodire e aprire al pubblico".

Monica Leoncini