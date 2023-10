Reunion dei Luca Lattanzi, ’perseguitati’ dall’anagrafe

Ci sono troppi Luca Lattanzi così si radunano per decidere chi è quello vero. Questa storia parte da lontano, dalle radici dell’omonimia carrarese quando i dati anagrafici si intrecciano e mandano in tilt i sistemi informatici. Sono cinque i Luca Lattanzi e sono tanti i problemi che scaturiscono da questo: analisi mediche all’indirizzo sbagliato, chiamate di appuntamenti mai presi, visite a immobili mai effettuate. Due avvocati, un dipendente di Carlsberg e uno fondatore dell’Apuan padel eil quinto commerciante. Così le vite dei Lattanzi si incontrano di continuo dato che devono tenersi aggiornati quando ricevono comunicazioni destinate all’omonimo. Ma ciliegina sulla torta sono i due avvocati, che alla cancelleria del tribunale hanno dato l’arduo compito capire a chi inviare le notifiche "ma non ci azzecca quasi mai - spiega l’avvocato classe 80 - oppure le manda a entrambi". Lui che un giorno ha detto basta "ero stufo di essere uno tra i Lattanzi. A Carrara siamo in cinque tra cui il collega avvocato del ’69". Non è facile essere un omonimo oggi, in un mondo digitalizzato dove anche le tecnologie vanno in tilt quando "a casa mi sono arrivate le analisi dell’Avis e la sera avevo il tavolo alla sagra del lardo - poi prosegue -. Dato che sono donatore ho aperto la busta e sul referto c’era una sfilza di asterischi sui trigliceridi, subito il panico perché non capivo come fosse possibile. Stava per saltare la mia serata fino a quando mi sono fermato e ho pensato che non fossero le mie poi ho guardato meglio ed erano le analisi dell’altro avvocato, l’ho chiamato dicendogli che doveva darsi una regolata nel mangiare". Stanchi di tutto questo è nata la cena del 18 ottobre, San Luca, dove al ristorante ‘Lo Storno’ di Marina "ci siamo seduti per un piano su come muoverci e raccontarci qualche aneddoto. Abbiamo inaugurato il raduno dei Luca Lattanzi che si terrà ogni anno".