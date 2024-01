Restyling alle terme. Equi, lavori nel parco: "Stagione più lunga"

Ai nastri di partenza i lavori per la riqualificazione del parco termale comunale di Equi. E’ stato approvato in questi giorni lo schema di accordo di paternariato per la regolazione dei rapporti tra la Regione Toscana ed il Comune di Fivizzano in qualità di soggetto attuatore dell’intervento. L’accordo impegna e vincola giuridicamente le parti in un cofinanziamento di risorse pari al 50% cadauna, per un costo complessivo di 630 mila euro, di cui 315 mila a carico del Comune di Fivizzano e l’altra metà a valere sul fondo unico nazionale per il turismo. Ulteriori 80 mila euro sono stati stanziati per l’efficientamento energetico con fondi reperiti dall’amministrazione comunale tramite un bando sulla rigenerazione di comunità.

L’investimento nel suo totale ammonta a 710 mila euro ed impatta su tutto l’impianto comunale che ricomprende le piscine esterne e il centro termale. "I lavori partono a febbraio e l’obiettivo è di terminarli per l’inizio della stagione, entro il 10 giugno" annuncia il Sindaco, Gianluigi Giannetti. L’atteso intervento vedrà un’importante operazione di aggiornamento impiantistico e di ristrutturazione estetica, in linea con le più odierne esigenze del mercato turistico. È prevista la totale riqualificazione delle parti esterne delle Terme, a partire dalle piscine, alla pavimentazione, al miglioramento degli spazi verdi con allestimenti di moderni arredi, dehor ed un nuovo sistema di illuminazione. Anche lo stabilimento termale beneficerà di interventi di riqualificazione estetica e di efficientemento energetico. Ma soprattutto, si punta a potenziare l’offerta dei servizi attraverso il recupero di spazi da destinare a nuove ed ulteriori prestazioni terapeutiche, oltre alle tradizionali inalazioni e balneoterapie. "Ad oggi le terme restano aperte solamente nel periodo estivo, con una stima di 10 mila presenze ma l’obiettivo è di allungare la stagione e di raddoppiare questi numeri nel breve e medio termine" riferisce il Sindaco. Contestualmente all’avvio dei lavori, il Comune di Fivizzano è in procinto di pubblicare un Bando per l’affidamento della gestione dell’intera area pubblica, ovvero piscine esterne e centro termale: "Entro la fine del mese faremo il bando per la gestione che potrà essere avviata a lavori conclusi". Dunque la previsione è di poter mettere in disponibilità il nuovo parco termale per l’estate. Certezze anche per le altre parti del complesso che erano finite all’asta per far fronte alla procedura di fallimento del 2018 della vecchia società di cui il Comune di Fivizzano possedeva il 47 per cento. A metà settembre era stato acquistato al Tribunale di Massa l’albergo, che ha una dotazione di numerose camere, oltre a sale da pranzo, ristorante, cucine e relative attrezzature per 7.387 mq per un valore di 940.751euro. L’ultima cifra con cui era stato posto in vendita era sotto i 200mila euro. "L’albergo è stato acquistato da una società di Massa - dice il sindaco - con cui al momento non ho avuto interlocuzioni ma sono in attesa di conoscerne le progettualità".

A gennaio 2022 una cordata di imprenditori locali si era aggiudicata il centro benessere che comprende il fabbricato situato dietro lo stabilimento termale con terreno adiacente, messi in vendita per 218.865 euro. Si tratta di un edificio di tre piani che dispone anche di una piscina chiusa. "Qui faranno un lavoro di recupero della SPA sulla base di un progetto già presentato e che sarà un valore aggiunto per l’intero parco termale, con la realistica possibilità di tenere aperto tutto l’anno".

Michela Carlotti