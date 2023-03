Resceto Sassi sulla strada "E’ l’ora di intervenire"

Pioggia di sassi sulla strada comunale per la frazione montana di Resceto, esattamente in località Ponte del Diavolo. Non è la prima volta che i residenti segnalano la pericolosità di quel tratto, sovrastato da una roccia che si sta sgretolando lasciando precipitare sassi sulla carreggiata. Segnalazioni annose che però non hanno avuto riscontro per cui, secondo i residenti che si sono rivolti al nostro giornale, la situazione sta progressivamente peggiorando. "Sassi di notevoli dimensioni – dice Simone Fialdini che ha scattato delle foto – che se dovessero finire su un’auto potrebbe verificarsi una tragedia. Ma questo è uno, perchè, normalmente, la pioggia di sassi viene ripulita da chi transita in quei luoghi per liberare la carreggiata e renderla meno pericolosa. La realtà è che continuano a precipitare, un segnale allarmante che dovrebbe indurre gli addetti a effettuare almeno un sopralluogo".

Rincara la dose Guido Bertuccelli, componente del comitato ’Una montagna di idee’: "Ricordo che una quindicina di anni fa l’ente preposto mise in atto un’opera di messa in sicurezza, con l’ istallazione di reti protettive paramassi in alcuni punti. Tuttavia non tutti i tratti sovrastanti la strada sono protetti e, nel nostro caso, la roccia al Ponte del Diavolo, che si sta sgretolando, non ha alcuna protezione e spesso troviamo sassi sulla carreggiata. Si parla di prevenzione ma sono solo parole. Che si aspetta? Un incidente grave? Noi continueremo a denunciare questa situazione perchè è giusto renderlo noto. Non basta certo una transenna e nemmeno ripulire la strada: occorre un intervento per la messa in sicurezza, quello che chiediamo da anni".

Angela Maria Fruzzetti