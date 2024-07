Renzo Maggi si racconta al Mug 2

Nato nel 1944, Renzo Maggi (nella foto), artista apuoversiliese, sviluppa e concentra il suo lavoro scultoreo nei più celebri studi del territorio facendosi partecipe di un percorso artistico che lo porterà nel corso della sua longeva carriera a vivere ed esporre fuori dai confini nazionali. Stasera, alle ore 21, Renzo Maggi sarà ospite al Mug 2 di Massa (il Museo Ugo Guidi 2 nel Palazzo vescovile di via Alberica) dove racconterà alla direttrice Clara Mallegni la sua esperienza di scultore e di formatore, e il lungo cammino che sempre lo ha condotto al successo di pubblico e di critica. L’appuntamento s’intitola ’Arte al quadrato’. Traspare tipico nella figura di Maggi, e lucidamente espresso da lui stesso nelle sue opere, la capacità di distinguere e utilizzare maestranza e differenti materiali e campiture di marmi pregiati, dalla creta al travertino, al marmo bianco. Nell’area apuo-versiliese collabora con i Laboratori Henraux, Massimo Galleni e con la Fonderia Massimo Del Chiaro e realizza: premio Versiliesità, scultura in marmo “Satiro e Ninfa” (1999) assegnato dal Comune di Seravezza all’attore comico Giorgio Panariello; “Monumento a Giorgio Gaber”, in collaborazione con Beatrice Fineschi, Camaiore (2004); “Il volto e la maschera”, scultura di Marta Gierut, Marina di Pietrasanta (2006); un’opera raffigurante una tennista per “Tennis Italia”, Forte dei Marmi (2006); “Monumento agli aviatori italiani caduti per la pace”, commissione dell’Associazione Aeronautica Italiana, lungomare di Viareggio (2007); “Monumento dedicato ai lavoratori del marmo”, piazza omonima, Seravezza (2008); Desiata, Bcc della Versilia, Lunigiana, Garfagnana, Querceta.

Al Mug 2 sarà inoltre possibile visitare due importanti mostre d’arte: ’Evasioni d’Oriente’ al 2° piano e ’Sigfrido Bartolini’ al 3° piano. L’ingresso è libero.