Regina Elena, Mirabella "Accuse faziose"

"Irricevibili, strumentali e faziose". Le definisce così il consigliere Filippo Mirabella le accuse mosse dal segretario della Uil Fpl di Massa Carrara, Claudio Salvatori, in merito alle recenti affermazioni del consigliere sull’operato dei lavoratori della Rsa Regina Elena. "Non ricordo un intervento pubblico di Salvatori a sostegno dei lavoratori quando il direttore Antonio Sconosciuto aveva messo l’etichetta di “assenteisti” ai dipendenti del Regina Elena, tanto che sosteneva il direttore, l’Azienda era in difficoltà economica a causa dei costi elevati per le sostituzioni. La stessa presa di posizione a difesa dei lavoratori della Rsa è stata riportata, in maniera corretta, dalla Cisl Funzione Pubblica che, nonostante le critiche a fronte dell’intervento del sottoscritto, ha tutelato i lavoratori segnalando che nella Rsa vi è una grave carenza di personale e la presenza elevata di lavoro intermittente. Per cui, al di là delle polemiche strumentali, ritengo che il rispetto verso l’anziano sia l’obiettivo primario. Inaccettabile quindi la richiesta di scuse ai dipendenti del Regina Elena, perché non ci sono state offese, ma domande circostanziate su due “ruoli” alquanto particolari (capo-parrucchiera / magazziniera) previsti dall’organizzazione e le “competenze” da possedere dagli animatori che a volte compaiono per far effettuare agli ospiti attività indesiderate, materia di forti dubbi e segnalazioni. Sconosciuto ha risposto alle due richieste, per cui ritengo che sia probabile che le dichiarazioni di Salvadori, siano state calcolate".