Regina Elena, l’ex direttrice fa ricorso sul demansionamento

La ex direttrice della casa di riposo Antonella Cordiviola ha fatto ricorso contro la rsa per una questione di demansionamento e restrizione di funzioni. Nello specifico la ex direttrice ha chiesto un risarcimento perché il cda gli ultimi tempi del suo mandato alla casa di riposo l’aveva sollevata dalle sue funzioni. In sostanza il consiglio di amministrazione dell’azienda speciale Regina Elena con una decisione formale, vale a dire un atto scritto, ha limitato per mesi le funzioni di Cordiviola, privandola di fatto dei poteri decisionali legati al ruolo di direttrice. Una direttiva del cda che l’ha tenuta in stand by per mesi e a cui ha dovuto sottostare per una questione di statuto.

Questo perché il direttore dell’azienda speciale deve attenersi scrupolosamente agli indirizzi dettati dal consiglio di amministrazione, e la direttiva firmata nei suoi confronti l’avrebbe demansionata riducendone i poteri. Domani in tribunale a Massa ci sarà la seconda udienza del ricorso della ex direttrice. In prima istanza il giudice aveva consigliato ad entrambe le parti, la Cordiviola e il cda del Regina Elena, una transazione.

Un confronto aperto anche per conoscere i motivi di certi atteggiamenti adottati nei suoi confronti, e la ragione per cui era stata sollevata improvvisamente dal suo ruolo. Cordiviola era stata nominata direttrice della casa di riposo nel 2021. Infermiera Asl e coordinatrice infermieristica oltre ad aver la laurea in scienze infermieristiche, necessaria per ricoprire quel ruolo, aveva superato la prova (orale) del colloquio con una votazione di 28 su 30, come punteggio. Era entrata in ruolo dopo il nuovo bando che era stato fatto a seguito delle dimissioni di Valeria Ricci, che dopo una sospensione aveva preferito chiudere il capitolo del Regina Elena. Alessandra Poggi