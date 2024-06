Regate internazionali. Al Club Nautico i campionati europei. Optimist protagonisti

Tutto pronto per il campionato europeo di vela Optimist in programma da lunedì a venerdì al Club Nautico di Marina di Carrara. La gara vedrà impegnati 300 giovani skipper dagli 8 ai 15 anni, tra cui i 14 azzurri selezionati per rappresentare l’Italia alle regate che si svolgeranno nelle acque antistanti il Club Nautico Marina di Carrara. L’inaugurazione invece ci sarà questa domenica alle 17,30 in piazza Menconi con gli atleti delle delegazioni partecipanti in rappresentanza dei 47 Paesi tra cui 14 extraeuropei, accompagnati da coach e team leader, sfileranno con le bandiere del paese di appartenenza dal Club Nautico fino a piazza Menconi.

Gli alunni delle scuole del comprensorio saranno coinvolti e animeranno sul palco allestito dall’amministrazione comunale di Carrara la cerimonia d’apertura, che vedrà le ginnaste e i ginnasti della società ’Raffaello Motto’ di Viareggio, a seguire l’inno di Mameli e l’inno Europeo eseguiti dall’orchestra degli alunni del liceo musicale ’Palma’ di Massa. I bambini dell’istituto comprensivo ’Bonomi’ di Fosdinovo canteranno gli inni con la lingua dei segni. "Abbiamo pensato ad una festa fatta dai ragazzi per i ragazzi, e per questo ringraziamo i dirigenti degli istituti scolastici coinvolti", commenta Carlandrea Simonelli, presidente del club Nautico di Marina di Carrara e del comitato organizzatore.

Anche durante tutto il campionato gli studenti dell’Istituto Barsanti-Salvetti saranno al Club Nautico Marina di Carrara per offrire supporto all’accoglienza, alla sala stampa e ai velisti.

La partecipazione degli alunni delle scuole del territorio è stata possibile grazie alla collaborazione del personale dirigente e docente delle scuole della provincia, dell’Ufficio acolastico di Massa Carrara e Lucca che ha attivato anche la rete dei licei sportivi ’Fermi’ di Massa e Lucca e del ’Piaggia’ di Viareggio. Collabora all’evento anche la Consulta Provinciale degli Studenti di Massa Carrara e Lucca.

"Finalmente un evento internazionale a casa – aggiunge Simone Gesi, coach degli Azzurri –, nel club che per molti anni ci ha ospitato come centro zonale Optimist", mentre l’altro coach Azzurro Michele Ricci dice "per la prima volta partecipo al campionato europeo come allenatore e credo che sarà una splendida avventura". Soddisfatto anche il team leader Marcello Meringolo che ha detto "Carrara ha formato tanti velisti bravissimi e credo che sia un campo di regata molto sentito. Cercheremo di dare tuti il nostro meglio". Questi invece i nomi dei velisti del team italiano: Cristian Castellan della società triestina ‘Sport del Mare’, Artur Brighenti di Acquafresca Sport Center, Giovanni Montesano del Sirena Klub Nautico triestino, Jesper Karlsen (Fraglia Vela Riva), Giulio Mattanini (Circolo Vela Torbole), Martino Paone (Centro Nautico Bardolino), (Alessandro Menghini, (Club Velico Trasimeno), Mattia Valentini (Club Nautico Marina di Carrara), Anna Merlo (Lega Navale Italiana Mandello del Lario). E ancora: Sara Anzellotti della Lega Navale Italiana Ostia, Bianca Marchesini (Fraglia Vela Malcesine), Sofia Bommartini (Fraglia Vela Malcesine), Irene Faini (Centro Nautico Bardolino), Julija Albrizio (Società Triestina della Vela). Per assistere alle regate direttamente dal mare chiamare lo 0585 78.51.50 o il 375 52.148.20.